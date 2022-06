Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Aufmerksame Nachbarin vertreibt Einbrecher

Willich-Anrath (ots)

Am Montag gegen 23.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Gietherstraße in Anrath verdächtige Geräusche auf dem Nachbargrundstück. Wie man es in einer guten Nachbarschaft pflegt, wusste die Anratherin, dass ihre Nachbarn im Urlaub sind. Sie schaute also nach und sah zwei Männer im Nachbargarten, die sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Sie sprach die Männer an, die dann über den Gartenzaun sprangen und flüchteten. Einsatzkräfte stellten später fest, dass das Einbrecherduo die Rollladen hochgeschoben und versuchte hatte, die Terrassentür aufzuhebeln. Beide Täter sind etwa 20-30 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer trug einen Kapuzenpullover, der zweite eine Basecap. Hinweise auf die Einbrecher an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. Treffen auch Sie Vorkehrungen, bevor Sie in Urlaub fahren. Bitten Sie zum Beispiel Ihre Nachbarn, regelmäßig den Briefkasten zu leeren und sonst nach dem Rechten zu schauen. Wenn Sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, verzichten Sie auf "... wir sind dann mal weg..." Posts! Weitere Tipps finden Sie hier bei uns: https://viersen.polizei.nrw/artikel/tipps-zum-schutz-vor-einbrechern-waehrend-sie-in-urlaub-sind /wg (548)

