Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Altenoythe - Diebstahl aus Verkaufshäuschen

Am Sonntag, 20. November 2022, gegen 01.45 Uhr, kam es in der Vitusstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Holzverkaufshäuschen. Anschließend entwendete der Täter aus dem Verkaufsraum Süßigkeiten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel / Friesoythe - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 20. November 2022, gegen 19.55 Uhr, wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer ein verdächtiger PKW in der Overlaher Straße in Bösel mitgeteilt. Nach Angaben des Verkehrsteilnehmers würde der Fahrer in starken Schlangenlinien fahren. Durch Polizeibeamte konnte der mitgeteilte PKW in der Kanalstraße in Friesoythe angetroffen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es konnte ein Wert von 1,98 Promille festgestellt werden. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 20. November 2022, gegen 17.55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Küstenkanalstraße (B401) Ecke Edammer Str. zu einem Verkehrsunfall. Als eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten musste, erkannte dies eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Oldenburg zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 7-Jährige, die sich im PKW der 36-Jährigen befand, leicht verletzt. Beide PKW wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Barßel- Diebstahl von Verkehrsspiegel

Zwischen Samstag, den 19.November 2022, gegen 17.00 Uhr und Sonntag, den 20.November 2022, um 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Verkehrsspiegel an der Friesoyther Straße entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

