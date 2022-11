POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19.11./ 20.11.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen Am Samstag, 19. November 2022, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Industriestraße in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtige von der Industriestraße nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße abzubiegen. Hierbei übersah den entgegenkommenden PKW eines ...

