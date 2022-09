Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220907 - 1030 Frankfurt-Riederwald: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr zusammen mit einem weiteren Radler am Dienstag, den 06. September 2022, gegen 14.30 Uhr, den Radweg Am Erlenbruch in Richtung des Max-Bromme-Steiges. An dem unbeschrankten Bahnübergang in Höhe des Stadions kreuzte der Radfahrer nach links in Richtung Am Riederbruch. Trotz der sofort durchgeführten Gefahrenbremsung des Fahrers der U-Bahn der Linie 7, konnte er einen Zusammenprall mit dem 22-jährigen Radfahrer nicht mehr verhindern. Dieser wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Vollbremsung wurden auch noch drei Fahrgäste der U-Bahn leicht verletzt.

