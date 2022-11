Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 18.11./ 19.11.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 19.11.2022, um 03:39 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung eine 19-Jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe auf der Bundesstraße 401 in Höhe OT Kampe kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren.

26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 18.11.2022, um 09:20 Uhr transportierte auf der Sedelsberger Straße mit einem Trecker (50km/h Zulassung) + Anhänger eine 24-Jährige aus Westerstede gewerblich Mutterboden von einer Baustelle ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

26676 Barßel - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Freitag, den 18.11.2022, um 22:15 Uhr befuhr ein 29- Jähriger aus Barßel mit seinem E-Scooter und einem alkoholischen Getränk in der Hand die Lange Straße in Richtung Friesoythe. Die Fahrt fiel so einer Funkstreifenwagenbesatzung auf. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Einfluss von alkoholischen Getränken. Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus war erforderlich. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

26169 Friesoythe - versuchter Einbruchdiebstahl in Produktionsstätte

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.November 2022, 18:15 Uhr und Freitag, 18.November 2022, 01:15 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft in ein Büro einer Produktionsstätte in der Elbestraße in Friesoythe einzudringen. An der Eingangstür konnten entsprechende Spuren festgestellt und gesichert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

26169 Friesoythe - Körperverletzung

Am Sonntag, 13. November 2022, soll es gegen 00:58 Uhr in der Alten Mühlenstraße in Friesoythe zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Das Opfer soll hierbei durch eine männliche Person geschlagen und verletzt worden sein. Die genauen Tatumstände sind bislang unbekannt. Ferner liegt eine Täterbeschreibung nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160.

