POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Ladendiebstahl Am Donnerstag, 17. November 2022, gegen 15.40 Uhr, kam es in der Lange Straße bei einem dortigen Bekleidungsgeschäft zu einem Ladendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einem Warenständer, welcher auf der Straße vor dem Laden stand, diverse Pullover und flüchtete anschließend unerkannt mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Soestenstraße. ...

mehr