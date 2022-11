Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Tödlicher Verkehrsunfall (Nachtragsmeldung)

Wie bereits berichtet wurde kam es am Donnerstagabend, 17. November 2022, gegen 20.22 Uhr, in der Straße Carumer Damm zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5373323

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte die zuvor unbekannte Fußgängerin identifiziert werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 41-jährige Frau, die in Bakum wohnhaft war. Die polizeilichen Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Lohne - Versuchter Einbruch in Agentur

Zwischen, Mittwoch, 16. November 2022, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 17. November 2022, 12.00 Uhr, kam es in der Keetstraße bei einer dortigen Agentur zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte sich gewaltsam Zutritt zur Agentur zu verschaffen. Der Versuch misslang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelecs

Am Mittwoch, 16. November 2022, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Hunteburger Straße beim Fahrradstand eines Verbrauchermarktes zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein blaues Pedelec des Herstellers Gazelle, Typ Arroyo C7 +HMB Elite 500 WH. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Dinklage - Ampelanlage beschmiert

Zwischen Freitag, 04. November 2022, 20.00 Uhr, und Montag, 07. November 2022, 08.00 Uhr, kam es in der Clemens-August-Straße in Höhe des Krankenhauses zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter besprühte einen Ampelkasten der Fußgängerampel mit Farbe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 730 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Donnerstag, 10. November 2022, und Donnerstag, 17. November 2022, kam es in der Ravensberger Straße im Nahbereich zum Landkreisgebäude zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter besprühten eine Metallsäule bei der Tiefgarage, ein Wasserbecken sowie einen Abfallbehälter mit schwarzer und blauer Farbe. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel. 04441-9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 17. November 2022, gegen 07.20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Wintermarsch Ecke Marschstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta übersah im Kreuzungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. November 2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, kam es in der Füchteler Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken das Heck eines geparkten, hellgrauen Audi A6. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell