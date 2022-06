POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfall mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein 90-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Donnerstag schwere Verletzungen zu, als er gegen 14 Uhr in der Gerokstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 69-jähriger Pkw-Lenker parkte seinen Nissan ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür, ohne auf den Radfahrer zu achten. Der 90-Jährige streifte die Autotür und stürzte vom Fahrrad. Er wurde in der ...

mehr