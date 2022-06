Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 90-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Donnerstag schwere Verletzungen zu, als er gegen 14 Uhr in der Gerokstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 69-jähriger Pkw-Lenker parkte seinen Nissan ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür, ohne auf den Radfahrer zu achten. Der 90-Jährige streifte die Autotür und stürzte vom Fahrrad. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Pedelec entstand ein Sachschaden von jeweils rund 500 Euro.

