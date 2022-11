Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 19./20.11.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Trunkenheit im Verkehr Am 19.11.2022 um 23:30 Uhr wurde in Emstek, Im Gartherfeld, der PKW eines 29jährigen Hamburgers durch Beamte der Polizei Cloppenburg angehalten und kontrolliert. Durch einen Atemalkoholtest konnte vor Ort eine Alkoholbeeinflussung von 1,85 Promille festgestellt werden. Auch war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Löningen - Sachbeschädigung am Jugendtreff In der Nacht von Freitag, 18.11.2022, 23:00 Uhr bis Samstag, 19.11.2022, 09:15 Uhr wurde in Löningen an der Meerdorfer Straße am Gebäude des Jugendtreffs ein Briefkasten, zwei Mülleimer und eine Holzbox für Mülltonnen mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell