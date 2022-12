Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung nach Streit in Geldinstitut

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag, 29.12.2022, hob ein 22-Jähriger gegen 14:45 Uhr Geld in einer Bankfiliale am Wilhelmsplatz ab. Er vergaß, die Geldscheine aus dem Ausgabefach zu nehmen und verließ das Gebäude. Erst vor der Bank wurde ihm das Missgeschick bewusst und er kehrte um. Das Geld lag nicht mehr im Automaten. Er verdächtigte einen 39-jährigen Mann, der sich in dem Institut aufhielt, die Banknoten genommen zu haben. Es entbrannte ein Streit, bei welchem sich beide Männer schubsten und der 22-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizisten konnten die Banknoten vor Ort nicht auffinden. Ob diese gestohlen oder durch den Automaten wieder eingezogen wurden, klärt jetzt die Kriminalpolizei. (hir)

