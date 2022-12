Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen-Boele (ots)

In der Birkenstraße ereignete sich zwischen Donnerstag (29.12.2022) gegen 7.30 Uhr und Freitag (30.12.2022) gegen 0.30 Uhr ein Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der 47-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung stellte nach seiner Rückkehr fest, dass im Flur Schubladen einer Kommode offen standen. Des Weiteren waren in seinem Büro und Schlafzimmer mehrere Schranktüren geöffnet. Unbekannte hatten das Glas einer Terrassentür eingeschlagen, um in die Wohnung zu gelangen. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

