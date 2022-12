Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger läuft über rote Ampel - Taxi muss scharf abbremsen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag, 30.12.2022, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:15 Uhr über den Graf-von-Galen-Ring. Dort lief ein Fußgänger über eine für ihn Rotlicht zeigende Lichtsignalanlage. Ein herannahendes Taxi musste eine Gefahrenbremsung durchführen und kam kurz vor dem 22-Jährigen zum Stillstand. Der Taxifahrer, sowie der Hagener gaben an, dass es zu keinem Zusammenstoß kam. Deswegen wurden beide Personen entlassen. Wenig später meldete sich der 22-Jährige erneut und teilte Schmerzen an seinem Fuß durch den Unfall mit. Das Verkehrskommissariat prüft jetzt, was tatsächlich geschah. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell