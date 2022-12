Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Boeler Wohnung gesucht - Täter stehlen Bargeld und Schmuck

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag (28.12.2022) in die Wohnung einer 69-jährigen Frau in Boele ein und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die Hagenerin hatte ihre Wohnung in der Steinhausstraße gegen 14.45 Uhr verlassen und als sie gegen 17.45 Uhr zurückkehrte, waren sämtliche Räume durchwühlt. Die Täter hatten sich über den Balkon Zutritt zu der Wohnung in der Hochparterre verschafft und anschließend Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Sie verließen die Wohnung nach der Tat auch wieder über den Balkon. Hierzu benutzten sie einen Stuhl, den sie von dort aus auf die Grünfläche darunter stellten. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell