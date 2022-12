Polizei Hagen

POL-HA: Mercedes in Altenhagen aufgebrochen - Täter bauen Airbag und Bordcomputer aus

Hagen-Altenhagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.12.2022) und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter das Auto eines 27-jährigen Mannes in Altenhagen auf und bauten Bedienelemente aus. Am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, bemerkte der Hagener die Aufbruchspuren an seinem in der Straße Ginsterheide geparkten Mercedes. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erkannten, dass die Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und sich zu Zugang zu dem PKW verschafft hatten. Anschließend bauten sie unter anderem den Bordcomputer, die digitalen Armaturen sowie den Lenkradairbag aus. Der 27-Jährige sagte den Beamten, dass sein Mercedes am Vorabend, gegen 20.00 Uhr, noch unbeschädigt war. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

