POL-HA: Einbruch in Hohenlimburg - Hochwertige Uhren gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag, 27.12.2022, kamen ein 28-Jähriger und seine Lebensgefährtin gegen 23 Uhr in ihre Wohnung in der Straße Scheffelau zurück. Ihnen fiel direkt auf, dass sich Dreck in der eigentlich sauberen Wohnung befand. Wenig später bemerkten sie die aufgehebelte Terrassentür. Einbrecher hatten sich zwischen 16:30 Uhr und 22:50 Uhr Zutritt zum Gebäude verschafft. Die Hebelmarken an der Terrassentür waren deutlich zu erkennen. Die Täter entwendeten Schmuck und hochwertige Uhren. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Opfer des Nachts immer wieder Geräusche an den verschlossenen Rollläden wahrgenommen. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 983 2066 entgegen genommen. (hir)

