Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfall und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 09 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Steinbeisweg geparkten Mercedes. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten zwischen Freitag und Montag die Fassade eines Schulgebäudes im Dr.-Ascher-Weg. Zum einen wurde hierfür eine Spraydose, zum anderen Filzstift benutzt. Dabei entstand Sachschaden an der Fassade.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 6:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen PKW einen in einer Hofeinfahrt in der Horaffenstraße geparkten Opel Astra beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Eine 53 Jahre alte Daimler-Benz-Fahrerin war am Dienstag gegen 11:20 Uhr auf der Gaildorfer Straße von der Goethestraße in Fahrtrichtung Brühlweg kommend unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Gaildorfer Straße/ Reinthalerstraße/ Zur Flügelau wollte sie nach links in die Reinthalerstraße. Dabei übersah sie eine auf der Gaildorfer Straße in Richtung Goethestraße fahrende 49-Jährige in ihrem Ford. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell