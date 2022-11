Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist - Einbrüche - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Winnenden: Exhibitionist

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr meldete sich eine 29-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass sie soeben in der Waiblinger Straße einen etwa 30-40 Jahre alten Mann gesehen hat, der auf offener Straße onanierte. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten trafen vor Ort auf einen 34-jährigen Tatverdächtigen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Weitere Zeugen bzw. Geschädigte werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallfluchten

Auf einem Parkplatz beim Gesundheitszentrum in der Karl-Kirsche-Straße ereignete sich am Dienstagmittag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw VW Golf und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchte der Unfallverursacher und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Eine weitere Unfallflucht hat sich am letzten Montag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr ereignet. Der unbekannte Unfallverursacher stieß bei einem Parkvorgang gegen einen Pkw Seat Mii, an dem hierbei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Hinweise auf die geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Firmeneinbrüche

Im Industriegebiet Lerchenäcker wurde in der Nacht zum Dienstag in zwei Betriebe eingebrochen. Am Gebäude eines Spirituosengeschäfts in der Karl-Ferdinand-Braun-Straße wurde hierzu ein Fenster zum Verkaufsraum eingeschlagen, um sich so den Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Ob aus dem Gebäude Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Manfred-von-Ardenne-Allee, wo die Täter in das Gebäude eines Metallverarbeitungsbetriebes gewaltsam eingedrungen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dort aus einer Getränkekasse etwas Bargeld. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu den Taten übernommen und bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell