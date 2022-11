Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere BMW aufgebrochen - Bäume mutwillig angesägt - PKW beschädigt - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Montag, 15:45 Uhr und Dienstag, 09:15 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mittels Fußtritte einen "Am Stadtgraben" abgestellten Suzuki eines 56-Jährigen. An dem Kotflügel des Fahrzeuges ist durch den Fußtritt eine Eindellung und somit ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 melden.

Aalen: Mehrere BMW aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich Unbekannte an mehreren BMW in Aalen zu schaffen.

Die Dreiecksscheibe eines in der Eugen-Bolz-Straße abgestellten BMW eines 36-Jährigen schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein. Sie verschafften sich somit Zugang zum Inneren des Fahrzeuges und bauten anschließend das Lenkrad mit Bedienungselementen aus.

Gegen 7 Uhr entdeckte eine 59-Jährige in der Jakob-Schweiker-Straße, das an ihrem BMW ebenfalls die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet wurde. Hier sollte vermutlich ebenfalls das Lenkrad ausgebaut werden, was jedoch nicht gelang.

Auch im Michael-Braun-Ring sowie in der Reiherstraße blieben dort abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW nicht verschont. Hier wurden an dem Fahrzeug eines 28-Jährigen das Lenkrad und bei dem BMW eines 47-Jährigen das Navi sowie der Tacho ausgebaut und entwendet.

Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 9000 Euro. Die Polizei Aalen bittet mögliche Zeugen, sich unter 07361/5240 zu melden.

Westhausen: Bäume mutwillig angesägt

Im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag wurden in der Albert-Schweitzer-Straße fünf Bäume mit einer Handsäge von einem Unbekannten angesägt und somit erheblich beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Dienstagfrüh wurde eine Sachbeschädigung im Münsterplatz bekannt. Bislang Unbekannte beschmierten dort mittels Farbe den handbemalten Löwenbrunnen und verursachten somit einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Gschwend: Sachbeschädigung II

In der Röterturmstraße beschädigte ein bislang Unbekannter im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr, einen dort abgestellten Mercedes-Benz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 entgegen.

Bettringen: Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Baucontainer durch Unbekannte aufgebrochen. Aus dem Container wurden mehrerer Werkzeuge, darunter drei Akkuschrauber, zwei Akku Flex, drei Akkubohrmaschinen der Marke Hilti sowie drei Akkuschrauber der Marke Würth entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 9000 Euro. Wer von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise über den Verbleib der gestohlenen Maschinen geben kann, meldet sich bitte beim Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490.

Wetzgau: Farbschmiererei II

Mittels schwarzer und weißer Farbe beschmierten Unbekannte die Wandverkleidung einer Hütte am Himmelsgarten mit verschiedenen Schriftzügen. Der Schaden in Höhe von rund 500 Euro wurde am Dienstagvormittag festgestellt. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell