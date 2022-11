Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Werbebanner beschmiert, Zigarettenautomat aufgebrochen, Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Ford-Fahrer die Hauptstraße in Richtung der Gaildorfer Straße. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 48-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 56-Jährige fuhr auf diesen auf, wodurch es zu Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Gaildorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Audi-Fahrer die Rotmilanstraße. Aufgrund Alkoholbeeinflussung kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer. Im Anschluss fuhr er gegen einen dort geparkten Pkw. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Audi unter Alkoholeinfluss steht, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro an dem geparkten Pkw.

Mainhardt: Arbeitsunfall

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr führte eine 23-jährige Frau Arbeiten mit einer Kettensäge auf einem Hof in der Haller Straße durch. Hierbei rutschte sie mit der Säge ab und verletzte sich mit dieser schwer im Gesicht. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Schwäbisch Hall: Werbebanner beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Samstagabend 19:30 Uhr und Sonntagvormittag 10:30 Uhr ein in der Lange Straße aufgestelltes Werbebanner mit schwarzer Farbe. Hierbei verursachte der Täter Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Montagmorgen gegen 08 Uhr stellte die Polizei fest, dass ein Zigarettenautomat im Breslauer Weg aufgebrochen wurde. Der Dieb entwendete sowohl Zigaretten als auch Bargeld aus dem Automaten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

