POL-MA: Heidelberg: 69-jähriger Bewohner nach Brand in seiner Wohnung verstorben; Pressemitteilung Nr. 3

Der 69-jährige Mann, der am Donnerstagabend durch den Brand in seiner Wohnung in der Blücherstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Freitagmorgen in einer Klinik verstorben.

