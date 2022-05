Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen auf einen jungen Rollerfahrer in der Marienburger Straße aufmerksam - als sie diesen einer Verkehrskontrollen unterziehen wollten, flüchtete er. Die anschließende Hinterherfahrt endete nur wenig entfernt in der Kattowitzer Zeile, wo der 16-Jährige um 18.30 Uhr festgesetzt werden konnte. Grund seiner Flucht, bei der er mit der Höchstgeschwindigkeit des Rollers von 50 Km/h fuhr, dürfte wohl die nicht vorweisbare Fahrerlaubnis und der Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrantritt gewesen sein. Auch waren an dem Motorroller keine Kennzeichen angebracht. Ob dieser möglicherweise gar nicht dem jungen Mann gehört, ist derzeit Ermittlungssache. Der 16-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell