Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann bestiehlt 19-Jährige am Bismarckplatz - Festnahme!

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr sprach ein 22-jähriger Mann eine 19-jährige Frau am Bismarckplatz an, welche an der Haltestelle am Bismarckplatz saß. Der Verdächtige verwickelte die Frau in ein Gespräch und umarmte sie ungewollt. Hierbei stahl er ihr den Geldbeutel und flüchtete. Im Bereich der Neugasse konnte der Tatverdächtige von Passanten festgehalten werden, welche schließlich die Polizei informierten. Noch während des Notrufes gelangt dem Mann jedoch erneut die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige schließlich in der Friedrich-Ebert-Anlage festgenommen werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen Diebstahls eingeleitet.

