POL-HAM: Schlägerei endet mit fünf verletzten Männern

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitag, 8. Juli, am Ahseufer ein Pedelec gestohlen und ist damit davon gefahren. Der 61 Jahre alte Besitzer des Rades belud gegen 16 Uhr sein Auto und stellte dazu sein Pedelec an seinem Auto ab. Als er sich gerade in der Garage befand, kam der Dieb auf einem Fahrrad angefahren, stieg ab und fuhr mit dem Pedelec des Hammers in Richtung Norden davon. Das gestohlene Rad der Marke Riese & Müller ist anthrazitfarben. Der Dieb ist ...

