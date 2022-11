Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Einbruch, randalierender Fahrgast, Unfall, etc.

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfallflucht

Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einem im Äspelesweg geparkten Audi TT. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 2.000n Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 17:30 Uhr und 20:00n Uhr am Samstag beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines roten Fahrzeuges einen in der Straße Am Schanzbuck geparkten Landrover Discovery. An dem Geländewagen entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter beschädigte mittels Farbschmiererei eine technische Einrichtung zur Geschwindigkeitsmessung. An dem sogenannten Enforcement-Trailer entstand Sachschaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu einem silbernen Fahrzeug, möglicherweise einem 3-er BMW.

Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Oberrot: Unfall in Folge eines medizinischen Problems

Gegen 11:40 Uhr am Samstag verlor eine 36-Jährige in der Rottalstraße aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über ihren Hyundai I20 und stieß letztlich mit einem geparkten Renault Clio zusammen. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Obersontheim: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte offenbar am Donnerstag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 12:35 Uhr mit einem im Ebbachweg geparkten Mitsubishi Colt. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers muss es sich um einen blauen PKW gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld: Unfallflucht

Ein in der Öhringer Straße zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 23:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen hier geparkten BMW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem BMW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Vellberg: Wohnungseinbruch

Unbekannte verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Markgrafenallee. Aus der Wohnung wurde lediglich ein Elektrogerät entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Samstag gegen 16:00 Uhr. Eine 62-jährige VW-Fahrerin wollte von der L1037 aus Sandelsbronn kommend nach links in die L1042 einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 49-jährigen Audi-Fahrers. Welcher auf der L1042 in Richtung Obersontheim unterwegs war.

Schwäbisch Hall: Fahrgast randaliert in Bus

Weil er offenbar unzufrieden war, randalierte ein Fahrgast am Samstag gegen 18:30 Uhr in einem Omnibus am Zentralen Omnibusbahnhof. Dabei zerstörte der Mann technische Gerätschaften im Bus.

Anschließend flüchtete er. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50-60 Jahre alt und 180 cm groß. Bekleidet soll der Mann mit einem längeren Mantel und einem Lederhut mit Krempe bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine Tasche bei sich getragen haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet mit Hinweisen zu dem Mann unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

