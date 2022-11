POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität

Polizeipräsidium Aalen

Neben dem materiellen Schaden leiden Geschädigte von Wohnungseinbrüchen nicht selten unter langfristigen psychischen Problemen, die durch die Verletzung der Privatsphäre und die Furcht vor einem erneuten Einbruch mit einer möglichen Begegnung mit den Einbrechern verursacht werden. Aus diesem Grund ist und bleibt die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Auch in diesem Jahr beteiligte sich das Polizeipräsidium Aalen am bereits seit 2012 landesweit stattfindenden Tag des Einbruchsschutzes, bei dem zahlreiche Veranstaltungen mit den Themen Einbruchschutz und Sicherungstechnik im Mittelpunkt stehen.

Der Tag des Einbruchschutzes soll noch einmal eine bundesweite Plattform bieten, den Tagen und Monaten des Einbruchsschwerpunktes entgegenzuwirken. Der Bürger soll für dieses Thema weiter sensibilisiert werden. Er soll das Thema nicht verdrängen, weil es ihm bessergeht, wenn er es nicht für möglich hält, dass in seine Privatsphäre eingedrungen werden kann. Der Bürger soll zur aktiven Verhinderung eines solchen Eindringens animiert und befähigt werden. Dazu wird ihm Handlungskompetenz an die Hand gegeben und er soll auch dafür sensibilisiert werden, in geprüfte und zertifizierte Sicherungssysteme zu investieren.

Rund um den Tag des Einbruchsschutzes wurden durch die polizeiliche Kriminalprävention insgesamt fünf Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz unter Beteiligung des Informationsfahrzeugs des LKA Baden-Württemberg angeboten. Hierbei wurden sämtliche Fragen rund um das Thema Einbruchschutz von den Spezialisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beantwortet, zudem konnten mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten im Informationsfahrzeug veranschaulicht werden.

Zudem fand zwischen dem 26. Oktober 2022 und dem 09. November 2022 die gemeinsame Schwerpunktfahndungs- und Kontrollaktion im Rahmen der 2016 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern sowie den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Freistaat Sachsen statt.

Beim Polizeipräsidium Aalen wurden verschiedene Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im ÖPNV, im Straßenverkehr, im Bereich von Übernachtungsstätten sowie beispielsweise in Geldwechselstuben, Schmuck- An- und Verkaufsgeschäften oder Pfandleihanstalten durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 686 Personen, 223 Kraftfahrzeuge und 1740 Dokumente überprüft. Es konnten insgesamt sieben ausgeschriebene Personen festgestellt und ein Haftbefehl vollstreckt werden. Zudem wurden mehrere Verkehrs-, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte sowie je ein Verstoß gegen das Waffen- und das Ausländerrecht geahndet. Fünf Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Bei einer Kontrolle am 27.10.2022 auf dem Parkplatz Reußenberg auf der Autobahn A6 im Landkreis Schwäbisch Hall wurden in einem moldauischen Kleintransporter drei diebstahlsverdächtige Fahrräder aufgefunden.

