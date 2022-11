Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Fahrraddiebstahl, Verkehrsunfall und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Neresheim: Einbruch in Firma für Landtechnik

Landwirtschaftliche Geräte im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Einbruch in eine Firma für Landtechnik. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Firma ein, durchsuchten die Lager- und Werkstatthalle und den Verkaufsraum. Außer mehrere Geräte entwendeten die Täter auch Bargeld aus einer Kassenschublade. Die Polizei in Neresheim, Tel. 07326/ 919001, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Aalen: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag - zwischen 19:30 und 07:00 Uhr - entwendete ein Unbekannter ein auf dem Marktplatz an einem Fenstergitter angeschlossenes Fahrrad der Marke Pegasus. Das Fahrrad - Modell Solero SL 24 - hat einen Neuwert von ca. 600 Euro. Selbst das Kabelschloss wurde von dem Täter mitgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/ 5240 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der vorderen linken Stoßstange ein Verkehrszeichen (222 - rechts vorbei) an der Verkehrsinsel unmittelbar vor dem Kreisverkehr Wacholdersteige, Bahnhofstraße und Heidenheimer Straße. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer auf der Heidenheimer Straße weiter in Richtung Heidenheim. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden mehrere Fahrzeugteile sichergestellt. Die Spurenauswertung ergab, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw vermutlich um einen grauen Audi A5 handeln dürfte mit dunklen Elementen in der Stoßstange, bzw. dem Kühlergrill. Der Audi muss einen erheblichen Schaden an der vorderen linken Seite aufweisen. Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug nimmt die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

Aalen-Ebnat: Fahrzeugbrand

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Samstag gegen 10:20 Uhr ein in der Habsburgerstraße geparkter Pkw vollständig aus. Der Schaden an dem VW Passat wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Aalen war mit vier Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort und hatte den Brand schnell im Griff. Der dortige Parkplatz ist mittels Videokameras überwacht. Die Auswertung des Bildmaterials dauert noch an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

