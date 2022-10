POL-MG: Einbruch in Büroräume einer Tankstelle

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag gegen 22:00 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Karlstraße in Mönchengladbach-Odenkirchen. Unter Vorhalt einer Pistole erpresste er bei einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig in Richtung der Straße ...

