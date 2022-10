POL-MG: Motorroller kollidiert mit Fußgängerin

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 29. September, haben zwei bis drei Männer eine 88-jährige Frau in einem Einfamilienhaus an der Bussardstraße überfallen und beraubt. Die Täter bedrohten und verletzten die Seniorin während sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Kriminalpolizei ermittelt in Form einer Ermittlungskommission wegen schweren ...

