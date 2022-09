Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 12- und 14-jährige Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach ist es am Freitagmorgen, 30. September, zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen eine 12- und eine 14-jährige Radfahrerin Verletzungen erlitten haben.

Gegen 7 Uhr war eine 34-jährige Autofahrerin auf der Trompeterallee in Richtung Hochstadenstraße unterwegs. Nach der Kreuzung an der Poststraße fuhr eine 12-jährige Radfahrerin kurz vor der Autofahrerin von rechts kommend aus einer Einfahrt auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung der Autofahrerin kam es daraufhin zum Zusammenstoß. Dabei erlitt die 12-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten das Mädchen vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 8.45 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Erkelenzer Straße/ Gladbacher Straße. Ein 70-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Erkelenzer Straße kommend in den Kreisverkehr zu fahren. Zeitgleich befuhr eine 14-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr auf dem Radweg und wollte diesen an der Gladbacher Straße verlassen. Im Bereich der Einfahrt des Kreisverkehrs an der Erkelenzer Str. kam es zum Zusammenstoß. Der Autofahrer versuchte vor dem Zusammenstoß noch zu bremsen. Die 14-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Jugendliche ebenfalls vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus.

Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die die Verkehrsunfälle beobachtet haben und ihr noch nicht namentlich bekannt sind, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

