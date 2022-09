Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl: Festnahme und U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat einen 35-jährigen Mann am Donnerstag, 29. September, nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am heutigen Freitag, 30. September, Untersuchungshaft gegen ihn.

Am Donnerstag bemerkte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Lürriper Straße einen ihr durch ein bestehendes Hausverbot wegen Ladendiebstahls bekannten Mann in dem Geschäft. Sie sprach den 35-Jährigen daraufhin an und forderte ihn dazu auf den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen und den Markt anschließend zu verlassen. Dem kam der 35-Jährige freiwillig nach. In seinem Rucksack entdeckte die Mitarbeiterin Ware, die sie dem Supermarkt zurechnen konnte. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei gab der Mann anschließend an, dass er die Ware stehlen wollte, um sie weiter zu verkaufen.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Er ist bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. (jl)

