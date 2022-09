Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28. September, in eine Pizzeria an der Urftstraße im Stadtteil Schmölderpark eingebrochen und haben Bargeld und ein Smartphone entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 23.10 Uhr und 9.10 Uhr über einen Weg dem Gebäude an der Rückseite. Dann drangen sie im Bereich eines Fensters in die Pizzeria ein und brachen dafür einige Holzbretter heraus. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen und nahmen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und das Handy an sich. Danach flüchteten die Täter vermutlich durch ein Toilettenfenster, das sie zuvor öffneten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

