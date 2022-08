POL-FR: Grenzach-Wyhlen: zwei E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen

Freiburg (ots) - Eine Bewohnerin in einem Seniorenheim wurde am Samstag, 13.08.2022, gegen 06.00 Uhr durch Geräusche in ihrer Wohnung wach und sah eine männliche Person am Esstisch stehen. Dieser soll etwas in einer ausländischen Sprache zu ihr gesagt haben und flüchtete über die offen stehende Terrassentür nach draußen. Aus der Wohnung wurde wohl Schmuck ...

