POL-HB: Nr.: 0470 --Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Butjadinger Straße Zeit: 31.07.22, 4.40 Uhr

In Woltmershausen brannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Audi vollständig aus. Ein Zeuge sah zuvor eine Person vom Brandort flüchten.

Das Audi Cabriolet stand in der Butjadinger Straße. Laut Aussage eines Anwohners soll ein unbekannter Mann, bekleidet mit einem schwarzen Tank Top, gegen 4.40 Uhr etwas "Brennendes" auf den Wagen geworfen haben. Er flüchtete anschließend in Richtung GVZ. Die Feuerwehr löschte die Flammen, am Audi entstand Totalschaden. Durch die Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

