POL-FR: Steinen: durch offen stehende Terrassentür in Wohnung eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Bewohnerin in einem Seniorenheim wurde am Samstag, 13.08.2022, gegen 06.00 Uhr durch Geräusche in ihrer Wohnung wach und sah eine männliche Person am Esstisch stehen. Dieser soll etwas in einer ausländischen Sprache zu ihr gesagt haben und flüchtete über die offen stehende Terrassentür nach draußen. Aus der Wohnung wurde wohl Schmuck gestohlen. Der Mann war höchstens 1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Auch soll er ein dunkles Basecap sowie einen grüngrauen Rucksack getragen haben. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970-250 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann geben können.

