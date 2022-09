POL-MG: Hockstein: 88-jährige Frau zu Hause ausgeraubt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat einen 35-jährigen Mann am Donnerstag, 29. September, nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am heutigen Freitag, 30. September, Untersuchungshaft gegen ihn. Am Donnerstag bemerkte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Lürriper Straße einen ihr durch ein bestehendes Hausverbot wegen Ladendiebstahls bekannten Mann in dem ...

