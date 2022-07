Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau/A7 - Auf Wohnwagen aufgefahren

Fünf leicht verletzte Personen und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch auf der A7.

Ulm (ots)

Kurz nach 22 Uhr fuhr der 29-Jährige auf der A7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Langenau und Niederstotzingen wechselte der Fahrer des Audi auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Wohnwagen Gespann. Aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs bremste sie zeitgleich. Das bemerkte der Audi-Fahrer zu spät. Er prallte dem Wohnwagen in das Heck. In Folge überschlug sich der Audi und kam etwa 200 Meter später auf dem Dach zum Liegen. Der Audi begann zu brennen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrerin des VW und ihre drei Mitfahrer im Alter zwischen zwei und 41 Jahren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Autos und der Wohnwagen mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Täglich geschehen Auffahrunfälle auf deutschen Straßen. Ursachen hierfür sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Beides sind Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer ausreichend Abstand zum Vordermann. Versuchen Sie, jede Ablenkung beim Fahren zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann zu einem Unfall führen. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 1328089

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell