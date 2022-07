Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils

Motorradfahrer kommt von Straße ab

Am Mittwoch erlitt ein 19-Jähriger bei Ebersbach schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 6:15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad, einer Ducati, die L 1152 von Schlierbach Richtung Ebersbach-Roßwälden. In einer scharfen Rechtskurve scherte er wohl aus, um einen vor ihm fahrenden VW Kastenwagen zu überholen. Während dem Überholvorgang, als der 19-Jährige auf Höhe des Fahrers des VW war, soll der Motorradfahrer plötzlich stark abgebremst haben. Vermutlich bemerkte er einen noch entfernt entgegenkommenden Jeep und erschrak.

Beim Abbremsen verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in einen Grünstreifen. Dort prallte er gegen ein Verkehrsschild und wurde von seiner Maschine geschleudert. Fahrer und Motorrad prallten in der Folge gegen ein weiteres Verkehrsschild, bevor sie im Straßengraben liegen blieben. Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Totalschaden am Motorrad auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele schwere Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.

++++ 1321944

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell