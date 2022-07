Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Radler stürzt

Nach einem Unfall am Dienstag in Donzdorf kam ein 82-Jähriger ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr fuhr der 82-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Donzdorf in Richtung Grünbach. Aus unbekannter Ursache stürzte er von seinem Gefährt und verletzte sich am Kopf. Ein Zeuge fand den verunfallten Radler kurze Zeit später und leistete Erste Hilfe. Möglicherweise kam es aufgrund eines akut auftretenden medizinischen Notfalls zu dem Sturz. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

