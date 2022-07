Polizeipräsidium Ulm

Schildkröte schnappt zu Am Samstag biss eine Schildkröte einen Mann in Biberach - nicht in Warthausen.

Gegen 22:30 Uhr entdeckte eine Familie eine Schildkröte am Rand des Fußwegs auf dem Friedhofgelände. Ein 68-Jähriger streckte die Hand nach dem Tier aus. Daraufhin biss ihm die Schildkröte in den Finger. Die Polizei leistete erste Hilfe und nahm sich dem Tier an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine sogenannte Schnappschildkröte. Sie war wohl aus einem Terrarium ausgebüxt, das sich in der Mitte der Aussegnungshalle befindet. Dabei handelt es sich wohl um einen kleinen Teich. Nach dort brachte es ein Friedhofsmitarbeiter zurück.

Anscheinend werden Schnappschildkröten nicht ohne Grund Alligatorschildkröten genannt.

