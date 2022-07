Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen VW Multivan auf dem Parkplatz neben dem Skaterplatz in der Straße Ziegelweiher. Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, sah er hinten rechts Beschädigungen am Fahrzeug. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert. ...

mehr