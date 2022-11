POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trafobrand verursacht Stromausfall

Aalen (ots) - Obersontheim: Geparkter Pkw angefahren - Zeugen gesucht Bereits am Donnerstagmorgen zwischen 07:30 und 12:35 Uhr wurde ein schwarzer Mitsubishi Colt im Ebbachweg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Colt stand in Längsrichtung ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Fahrzeuglenker flüchtete in ortsauswärtiger Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ...

