POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Schönbuchstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Schönbuchstraße in Böblingen ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 74-jährige Skoda-Lenkerin befuhr die Schönbuchstraße in Richtung Bundesstraße 464. Auf Höhe der Einmündung zur Tiergartenstraße kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines dunkelgrünen Fahrzeugs entgegen. Dieser soll aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem dunkelgrünen Fahrzeug zu vermeiden, wich die Skoda-Lenkerin nach links aus. Hierbei überfuhr sie eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam in der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des dunkelgrünen Fahrzeugs entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall und dem unbekannten dunkelgrünen Fahrzeug machen können.

