Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 1182 zwischen Grafenau-Döffingen und Sindelfingen-Darmsheim zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund von Alkohol- und Drogeneinfluss kam ein 22-jähriger Renault-Lenker auf seiner Fahrt in Richtung Darmsheim nach links von der Fahrbahn ab. Im Böschungsbereich touchierte er einen Leitpfosten. Anschließend kippte der PKW auf die Beifahrerseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Unverletzt kletterte der 22-Jährige aus dem Renault. Zeugen beobachteten, dass er hierbei eine Sporttasche mitführte. Zunächst verschwand er im angrenzenden Wald. Kurze Zeit später kehrte er, nun jedoch ohne Tasche, zur Unfallstelle zurück. Die L 1182 musste vollgesperrt werden. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und der verunfallte Renault einige Tage zuvor in Korntal-Münchingen gestohlen worden war (siehe Pressemitteilung vom 20.10.2022). Wie der Renault in den Besitz des 22-jährigen Fahrers gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 22 Jahre alte Mann, dessen Atemalkoholwert sich auf rund ein Promille belief, wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der sich anschließenden Maßnahmen vor Ort fand ein Polizeihund die versteckte Sporttasche im Wald. In dieser befand sich diverses Werkzeug. Es folgten Durchsuchungsmaßnahmen am Wohnsitz des 22-jährigen Tatverdächtigen, der im Anschluss auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er wurde im Anschluss sichergestellt. Die Landesstraße konnte gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell