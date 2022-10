Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 25-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Bäckerei auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt wegen mehreren Fällen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall gegen einen 25 Jahre alten Mann, der vergangene Woche, am frühen Donnerstagmorgen in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen vorläufig festgenommen wurde. Gegen 04.20 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei. Die Frau gab den Beamten gegenüber an, dass sie einen Mann beobachten würde, der zunächst Autos aufgebrochen habe und nun in eine Bäckereifiliale eingebrochen sei. Als Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen wenig später vor Ort eintrafen, befand sich der 25-Jährige noch in der Bäckerei. Er ließ sich widerstandlos vorläufig festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige versucht hat, in vier weitere Gaststätten und ein Geschäft einzubrechen. Darüber hinaus meldeten sich 20 Geschädigte bei der Polizei, deren PKW in der Lise-Meitner-Straße, dem Fischerpfad, der Schwarzwaldstraße und der Hölderlinstraße abgestellt waren, und deren Fahrer- oder Beifahrerscheiben eingeschlagen worden waren. Auch in diesen Fällen richtet sich ein Verdacht gegen den 25-Jährigen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in keinem der Fälle Diebesgut erlangt wurde. Der junge Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen mehreren Fällen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erließ. Gegen Auflage wurde dieser Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

