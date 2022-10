Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine 88-jährige VW-Fahrerin war am Samstag gegen 12:30 Uhr in der Roßbühlstraße in Korntal in einen Verkehrsunfall verwickelt. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers touchierte die 88-Jährige einen Opel Corsa und einen Opel Zafira, die am Straßenrand geparkt waren. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Opel Zafira auf einen davor parkenden Mercedes Sprinter geschoben. An den insgesamt vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

