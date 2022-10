Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht am Japangarten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin parkte ihren Ford Edge am Sonntag gegen 14:20 Uhr in Bietigheim-Bissingen auf dem Parkplatz am Japangarten - Unteres Tor. Als sie nach nur zehn Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie frische Unfallschäden an dem Ford fest. Ermittlungen zufolge beschädigte eine bislang noch unbekannte Person mutmaßlich beim Ausparken ihres Fahrzeugs den Ford und fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

