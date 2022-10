Feuerwehr Lüdenscheid

FW-LÜD: Feuerwehr Lüdenscheid rüstet auf

Zahlreiche Lehrgangsabschlüsse, Ernennungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

Lüdenscheid (ots)

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter der Feuerwehr Lüdenscheid. Nach teilweise jahre-, monate- oder wochenlangen Lernen und Warten konnten in der letzten Woche zahlreiche positive Lehrgangsabschlüsse sowie Beförderungen, Ernennungen und Neueinstellungen im Haupt- und Ehrenamt der Feuerwehr Lüdenscheid vermeldet werden. Los ging es am vergangenen Montag: Ruven Kurzweil erhielt seine Ernennungsurkunde zum Hauptbrandmeister, Tim Malewany die zum Oberbrandmeister. Gleichzeitig durften sich die Kollegen Patrick Tofote, Michael Schmitt und Henning Leichter nach erfolgreich absolvierter Probezeit über die Ernennungsurkunden zu Beamten auf Lebenszeit freuen. Am Dienstag erhielt der Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, Christopher Rehnert, seine Beförderungsurkunde zum Branddirektor. Am Donnerstag stellten sich Sarah Baumert und Daniel Spitzbarth mit zahlreichen weiteren Kolleginnen und Kollegen bei der Berufsfeuerwehr Hagen nach erfolgreich abgelegter Ergänzungsprüfung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter dem Gruppenfoto. Am Freitag konnten im Rathaus der Stadt Lüdenscheid zwei neue Brandmeisteranwärter vereidigt und zwei neue Auszubildende für Notfallsanitäter begrüßt werden. Die Feuerwehr Lüdenscheid heißt Lucas Dahlmann, Michael Senftler (Brandmeisteranwärter)sowie Marie Wiggeshoff und Hannes Höppner (NotSan AZUBIS) im Team herzlich willkommen. Fast zeitgleich konnte der Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid dem langjährigen Kollegen Matthias Söhnel nach erfolgreich abgelegter Aufstiegsprüfung am Institut der Feuerwehr in Münster die Ernennungsurkunde zum Brandoberinspektor überreichen. Weiter ging es am Abend: zunächst konnte mit Leon Kintat ein neuer Mitarbeiter für die Feuer- und Rettungswache gewonnen und ihm die Ernennungsurkunde als Beamter auf Probe zum Brandmeister überreicht werden. Weiter ging es mit einer großen Abschlussübung für ehrenamtliche Einsatzkräfte: nach erfolgreich durchgeführten Übungen darf die Feuerwehr Lüdenscheid jetzt auf Janin Glingener, Jonas Hümer, Thomas Ludes, Vanessa Schmidt, Benjamin Wortmann, Sandra Müller-Kintat, Robin Taube, Julius Langenberg, Nils Kilian, Pauline Leichter, Aaron Berthold, Murat Konsul, Stella Becker, Damian Köhler und Robin Lorenco Winkelmeyer als aktive Einsatzkräfte zählen. Die Feuerwehr Lüdenscheid dankt allen Kameradinnen und Kameraden für das Engagement und den Neuzugängen dafür, sich für die Stadt Lüdenscheid entschieden zu haben.

