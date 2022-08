Polizei Münster

POL-MS: "Meins bleibt Meins!" - eine Kampagne des Polizeipräsidiums Münster zur Bekämpfung von Fahrradkriminalität

Münster (ots)

Am Dienstag, 09.08.2022, registriert die Polizei Münster in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Fahrräder auf dem Harsewinkelplatz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das zu registrierende Fahrrad und ihren Personalausweis zur kostenlosen Registrierung mitzubringen.

Die Fahrradregistrierung ist ein wichtiger Beitrag, den Sie als Münsteraner und Münsteranerinnen in im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl in unserer Stadt selber leisten können. Bei einer Überprüfung lassen sich registrierte Fahrräder sofort seinem Besitzer zuordnen. Sollte Ihr registriertes Rad im Besitz eines Fahrraddiebes gelangt sein, befindet sich dieser in der Erklärungspflicht.

Unabhängig von dieser Aktion haben Sie jederzeit die Möglichkeit Ihr Fahrrad an jeder Polizeiwache oder unter www.zuhause-sicher.de registrieren zu lassen.

