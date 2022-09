Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Hofladers und eines Werkstattwagens

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am 14.09.2022, gegen 13:57 Uhr, wurde der Polizei in Ribnitz-Damgarten bekannt, dass von einem Grundstück in 18337 Völkshagen ein Hoflader und ein Werkstattwagen entwendet worden sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13.09.2022, 19:00 Uhr bis 14.09.2022, 07:00 Uhr auf das umzäunte, jedoch nicht verschlossene Gelände eines 67-jährigen deutschen Geschädigten begeben und einen Hoflader der Marke "Schäffer" entwendet haben. Des Weitere sollen sich die unbekannten Täter Zutritt zu einer auf dem Gelände befindlichen Scheune verschafft und aus dieser einen Werkstattwagen samt Werkzeug entwendet haben. In einem nahegelegenden Waldgebiet wurde durch den ortsansässigen Jäger das abgefräßte Dach und die Gabel des o.g. Hofladers entdeckt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zum Zwecke der Spurensuche- und sicherung zum Einsatz und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

